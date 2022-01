- Morbius, la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Leto se reforme...

Nouveau film signé Daniel Espinosa, avec Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Morbius raconte l'histoire du Docteur du même nom que le titre du film, qui est atteint d’une rare maladie sanguine et espère trouver un remède pour sauver toutes les personnes atteintes de la même infection.Mais ça ne va pas forcément se passer comme il l'espérait...Le film sort le 30 mars au cinéma et on l'a sélectionné dans les films à voir (ou pas) de ce début d'année 2022. Il revisite le mythe du vampire et est librement adapté d'un personnage Marvel.