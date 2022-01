- New World dévoile les nouveautés de sa prochaine mise à jour

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mise au point sur la mise à jour

New World continue son petit bonhomme de chemin et s'enrichit, se corrige, au fil des mises à jour. Une est prévue pour ce mois-ci.Et son contenu a été dévoilé dans une vidéo.Au menu, les première mutations d'expéditions (variantes de donjons) pour les hauts niveaux, nouvelles options pour améliorer son équipement, nouveaux sanctuaires spirituels et fusion de certains serveurs (dû au nombre décroissant de joueurs, notamment).Enfin, sachez qu'aucune nouveauté ne devrait être ajoutée en février, la mise à jour du mois prochain sera axée essentiellement sur la correction de bugs.