- Horizon Forbidden West dévoile son making of

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Aloy et Vera

Suite à la diffusion du story trailer, Sony a dévoilé un un « Behind the scenes » axé sur le casting de son Horizon Forbidden West.Retrouvez Ashly Burch (Aloy), Lance Reddick (Sylens), John MacMillan (Varl, l'ami d'Aloy), et John Hopkins (Érend, le guerrier oseram). Mais également deux nouveaux acteurs : Noshir Dalal, qui incarne le guerrier tenakth Kotallo, et Carrie-Anne Moss, qui incarne Tilda.On vous rappelle que le jeu sort sur PlayStation 5 et PlayStation 4 dès le 18 février 2022.