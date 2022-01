Dynasty Warriors 9 Empires s'offre une démo

Publié le Jeudi 27 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Youpi... euh...

Koei Tecmo Europe et le studio Omega Force ont sorti une nouvelle démo de leur jeu Dynasty Warriors 9 Empires. Elle est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4 et PlayStation 5.Cette nouvelle démo présente les nouveautés de siège, tant au niveau attaquants que défenseurs.Vous allez devoir prendre les châteaux ennemis mais aussi défendre le vôtre dans ce qui s'apparente à une sorte de tutoriel. Le mode création est également inclus.Quant au jeu, on y retrouvera le même genre d'intrigue politique et le système domestique de la série Empires. Dans la quête de conquête de la Chine, le jeu mélangera donc des combats façon Dynasty Warriors, à 1 contre 1000 et des éléments tactiques.Vous pourrez vous lancer à l'assaut de châteaux, via des sièges, ou combattre autour, mais des missions seront aussi disponibles en pleine bataille dans le but d'en influencer l'issue.