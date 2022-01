Kingdom of the Dead : un western crayonné

Publié le Jeudi 27 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

De la mort qui tue

FPS développé par Dirigo Games, Kingdom of the Dead est un jeu graphiquement très spécial. En effet, visuellement, il vous plonge dans des crayonnés noirs et blancs.Le jeu se déroule aux USA, sur la côte Est, au XIXème siècle. Agent Chamberlain, un professeur devenu Général, travaille pour le gouvernement sur un projet secet. Il va devoir s'opposer aux armées de la Mort.22 types d'ennemis et 8 armes pour les tuer seront inclus dans le jeu.Le jeu sortira le 10 février, sur PC, via Steam