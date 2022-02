Publié le Samedi 26 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On joue à la guerre ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Restez chez vous. Dehors, ils sont tous fous. Alors que la guerre ne devrait être qu'affaire de jeux vidéo, les gens s'entretuent à nos portes à cause de dirgieants immondes et complètement fêlés.Restez chez vous.Avec un bon chocolat chaud, une manette entre les mains et coupé de ce monde de tarés.Et donc ?