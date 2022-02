- Never Alone Arctic Collection est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

What does the Fox say?

Never Alone est un jeu sorti en 2014 et disponible sur PC, PS4, Xbox One... mais aussi PS3, iOS et Android. Il vient de sortir en édition Arctic Collection sur Nintendo Switch. Elle inclut le DLC Foxtales.Le jeu est un plateformer-puzzles, basé sur une forte ambiance et des personnages attachants. L'histoire vous emmène auprès du peuple Inupiat, natif de l'Alaska et s'inspire d'une légende.Vous allez jouer Nuna et Fox, son renard des neiges, à la recherche de la source d'un blizzard éternel qui menace leur peuple. Leur périple vous est narré en langue locale. Le jeu est aussi joauble en coop.Il est vendu 14,99 €.