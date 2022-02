- Babylon’s Fall déballe tout un tas d’infos !

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Et une démo !

Alors que la démo gratuite sur PlayStation est disponible dès aujourd’hui, Square Enix a présenté le trailer intitulé « Combat 101 » qui présente les bases du combat de son jeu d’action RPG. Celui-ci présente notamment la capacité d’utiliser une arme dans chaque main ainsi que la mécanique du Coffre de Gédéon qui permet au joueur de s’équiper de deux armes spectrales supplémentaires. Ce combat à quatre armes promet de nombreuses possibilités de combinaisons.Square Enix a également présenté la feuille de route de la saison 1 et permet aux joueurs de découvrir tout ce qui les attend jusqu’au 31 mai, notamment de nouveaux modes de jeu, une nouvelle faction, un nouveau type d’arme, du contenu pour l’histoire et un tas d’autres choses. Le Passe de Combat Premium sera gratuit pour tous les joueurs durant la saison 1.Enfin, Square Enix a aussi annoncé une collaboration avec NieR : Automata. Les joueurs trouveront des costumes, des ennemis et un donjon inspiré par NieR pendant cet événement à durée limitée.En ce qui concerne la démo sur PS4 et PS5, elle permettra de découvrir l’introduction du jeu en solo ou en coopération jusqu’à 4. Le crossplay sera également disponible. La progression et les contenus débloqués durant la démo seront transférables vers la version complète qui sera disponible le 3 mars. A noter que les joueurs qui auront précommandé l’édition numérique Deluxe disposeront d’un accès anticipé complet à partir du 28 février.