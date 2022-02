Autobahn Police Simulator 2 est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 25 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mad Helmut

Sorti sur Steam en 2017, où, soit dit en passant, il est loin d'être considéré comme un chef d'oeuvre, le jeu Autobahn Police Simulator 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch.Vous allez y incarner un flic allemand qui officie exclusivement sur l'autoroute. Car il s'agit d'un jeu allemand, bien entendu. Poursuites, contrôles de traffic, gestion des accidents, recherche de véhicules, gestion de divers problèmes comme des divagations animales... le tout à bord de 3 véhicules différents et suivant un scénario ... de jour comme de nuit...Avouez que ça fait grave rêver. Et en plus, il coûte 39,99 €.