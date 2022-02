- Lego Star Wars : La Saga Skywalker, dÃ©couvrez les coulisses

Publié le Jeudi 24 février 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Piou-Piou !

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est toujours prévu pour le 5 avril sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.Et on vous rappelle qu'il est présenté comme le plus grand et gros jeu Lego jamais développé. Il se basera sur les 9 films qui suivent la famille Skywalker, permettant notamment d'incarner plus de 300 personnages, et piloter les vaisseaux les plus iconiques de la saga.Une nouvelle vidéo "behind the scenes" a été publiée. Et elle est très intéressante.