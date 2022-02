- Truth and Justice : découvrez le cinéma estonien

Publié le Jeudi 24 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un grand film ?

L'Estonie, un pays limitrophe de la Russie (c'est le prochain ?), a aussi son cinéma. Et Truth and Justice est le film qui a le plus cartonné au cinéma, sur la short-list des candidats aux oscars 2020 (mais finalement non sélectionné)... ce film sorti en 2019 débarque aujourd'hui chez nous en VOD, en exclusivité sur la plateforme Filmo.Il s'agit d'une fresque familiale historique. Celle d'Andres qui, en 1872, s'installe sur ses nouvelles terres, en compagnie de sa famille. Voisins problématiques, nature hostile... ses ambitions vont être mises à rudes épreuves...Un film de Tanel Toom, avec Ester Kuntu, Priit Loog et Priit Võigemast. Excellente presse, excellents retours spectateurs... un film à découvrir ?