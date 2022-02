- Assetto Corsa Competizione est disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 23 février 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Du beau vroum

Sorti en mai 2019 sur PC, puis en juin 2020 sur PS4 et Xbox One, le jeu Assetto Corsa Competizione vient enfin de sortir sur PS5 et Xbox Series.A découvrir en 4K et 60 images par seconde. Notez que si vous possédez le jeu sur les consoles antérieures, la mise à niveau est gratuite.Développé par Kunos Simulazioni et édité par 505 Games, le jeu propose de participer au GT World Challenge.