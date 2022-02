Moonshine Inc. : le meilleur jeu du monde ?

Publié le Mercredi 23 février 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sirop de cimetière

Certains jeux nous parlent plus que d'autres. Certains jeux ont même tellement tapé dans le mille qu'on se demande s'ils n'ont pas été dévéloppés spécialement pour nous...Moonshine Inc. est un jeu développé par Klabater, un de ces nombreux studios polonais indépendants qui pullulent ces dernières années. Et Moonshine Inc. promet d'être une véritable claque dans le monde vidéoludique. Une révolution. Une... oui, bon, je m'emporte un peu...Il s'agit tout simplement d'un jeu de simuation de... distillerie.A l'ancienne, avec les moyens du bord, vous allez fabriquer votre gnôle, bien à l'abri dans votre cabane des Appalaches, comme un bon gros bouseux alcoolique qui sont légion aux USA.De fil en anguille, vous devrez monter un véritable empire de la picole et devenir le King de l'arrache-bide, le cador de la benzine, le seigneur du tord-boyaux, le grand prince du vitriol !La démo est disponible sur Steam