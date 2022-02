(TEST) The King of Fighters XV (PC, PS4, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 22 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mandales Academy

Moi, à la base, je suis un non-violent. Oui, je sais, ça a de quoi surprendre, à défaut de faire rire. Mais je vous assure. Je suis contre la violence. Ce n'est pas ma faute si les autres me poussent à l'être.Moi, à la base, je voulais tester un jeu de curling. Mais ça n'existe pas sur PS5. Ou à défaut, un jeu d'eukokanto. Mais ça n'existe pas sur PS5 non plus. Ni sur aucune autre plateforme soit dit en passant.Alors par défaut, j'ai testé un jeu de combat.On fait avec ce que l'on a, hein...