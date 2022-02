- Elden Ring dévoile ses mécanismes de jeu

Publié le Mardi 22 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Joli bestiaire

Une nouvelle vidéo pour Elden Ring a été mise en ligne. Elle dévoile les mécanismes de jeu approfondis. L'occasion aussi de découvrir le large bestiaire qui peuplera le jeu.Pour rappel, Eldern Ring est le fruit d'une collaboration entre le studio From Software (Dark Souls) et George R.R. Martin, l'écrivain derrière la saga Game of Thrones,Se déroulant dans un monde en perdition, durant l'apocalypse, en pleine guerre contre les demi-dieux. Vous allez tenter de devenir le nouveau Seigneur d’Elden et réparer le monde. Pour cela, il va falloir vous aventurer dans l’Entre-terre et défaire le voile d’ombres qui est tombé sur le domaine de Marika.Le jeu sort le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.