Where the Heart Leads débarque prochainement sur PC

Publié le Mardi 22 février 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie

Sorti l'été dernier, et testé dans nos colonnes par Julia, qui en a pensé beaucoup de bien, le jeu Where the Heart Leads n'est sorti pour le moment que sur PlayStation.Pour rappel, le jeu, signé Armature Studio, raconte l'histoire d'un homme, Whit Anderson, et de sa famille.Après avoir effleuré la mort lors d'une nuit d'orage, il va se retrouver dans un monde surréaliste et faire face à des moments de son passé, de son présent mais aussi de son futur. Chaque choix sera crucial pour lui et les siens.Le jeu sort sur Steam dans le courant de l'année et propose actuellement une démo.