Tom Clancy's Rainbow Six Extraction : nouvel Ã©vÃ©nÃ©ment, nouvel agent, nouveau mode

Publié le Lundi 21 février 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est cadeau

Premier contenu à débarquer sur Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Spillover est désormais accessible pour tous les joueurs.Au menu, la possibilité de jouer Zofia, nouvel agent équipée d'un fusil-mitrailleur et d'un lance-grenades, mais aussi capable de revivre sans besoin d'utiliser un kit, quand elle a été mise KO.La tourelle automatique peut aussi être débloquée gratuitement.Enfin, le nouveau mode de jeu vous place dans une invasion de l'Emergence et la nécessité de défendre des zones. A découvrir en vidéos. Avec un s.