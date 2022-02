Street Fighter VI annoncÃ© par Capcom

Publié le Lundi 21 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour du Roi

Capcom a annoncé le développement Street Fighter VI. Un teaser a été dévoilé, montrant Ryu, le personnage incontournable de la saga, combattre Luke, le 45ème et dernier combattant de Street Fighter V.Les développeurs ont expliqué que ce dernier devrait être au coeur de l'histoire du jeu et prendre une place importante dans ce nouvel opus. Plus de détails seront dévoilés durant l'été.Un site officiel a égalementété lancé.