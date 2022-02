Cafe Owner Simulator s'offre une démo

Publié le Lundi 21 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Venez vous taper un petit noir

Signé Second Reality et RockGame, le jeu indépendant Cafe Owner Simulator s'offre un démo lors du Steam Next Fest 2022 qui débute aujourd'hui et met à l'honneur quelques jeux en offrant la possibilité aux joueurs de les tester mais aussi de dialoguer avec les développeurs.Cafe Owner Simulator vous propose de rénover un bâtiment de fond en combles, puis de l'aménager en café, avant d'en assurer la gérance.Gérer les clients, s'occuper du matériel afin de ne pas empoisonner vos consommateurs, embaucher des vigiles pour ne pas être assailli de SDF et d'alcooliques (oui, oui...), avant d'ouvrir pourquoi pas un deuxième étage...A découvrir, donc, via Steam