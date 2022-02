(TEST) Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

La rousse illustrée

J'ai toujours eu un faible pour les rousses. Et pour les femmes avec du caractère. Alors bon, Aloy, c'est peut-être un peu too much parce que voir la donzelle se ramener le midi avec la carcasse d'une machine sur l'épaule, la jeter sur la table et me lancer "tu nous prépares ça pour le repas, pupuce", je pense que je le vivrais assez mal.Oh, pas pour le "pupuce". Mais pour le goût de la viande.Mais il n'empêche. J'ai toujours eu un faible pour les rousses. Et pour les femmes avec du caractère.Et pour Horizon.