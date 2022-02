- Submerged : une date pour ce jeu non-violent

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Même pas une petite main dans la gueule ?

Suite du jeu Submerged premier du nom, toujours développé par le studio australien d'Uppercut Games, Submerged: Hidden Depths est annoncé pour le 10 mars prochain. Il est prévu PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et P5.Ce jeu non-violent vous met dans la peau de Miku et Taku, deux personnages partis découvrir les secrets d'une cité submergée.Il s’agira d’un jeu de puzzles, d'explorations, de rencontres, d'adresse... le tout dans des environnements colorés et une ambiance sonore très travaillée. Une aventure destinée à faire voyager, mais aussi relaxer les joueurs.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.