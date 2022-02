- Ogre : la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Promenons-nous dans les bois…

Le nouveau film d'Arnaud Malherbe avec Ana Girardot, Giovanni Pucci et Samuel Jouy, s’appelle « Ogre ». Il raconte l'histoire de Chloé, nouvelle institutrice d'un petit village du Morbihan. Elle fuit un douloureux passé et espère réussir à se reconstruire en compagnie de son fils, Jules, 8 ans. Mais Mais quand les enfants disparaissent et que le bétail est attaqué, elle va découvrir que son petit coin de paradis n’en est finalement pas un…Une nouvelle bande-annonce a été diffusée. La voici.Notez que le film est toujours prévu pour le 9 mars.