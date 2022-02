- Scathe, un FPS avec de gros flingues, arrive en 2022

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

A ne pas confondre avec Skate

Comme dit dans le titre de cet article, Scathe est un FPS bien bourrin où le sang va couler. Le jeu reprend les codes de Doom ainsi que ceux des Bullet Hell en y ajoutant en plus de la coopération. Le but est de sortir d'un gros labyrinthe rempli de monstres en tout genre qui veulent votre peau.Vous jouez Scathe, exécuteur des légions de l'Enfer, forgé de la terre par le Divin Créateur lui-même (c'est marrant, ça me dit quelque chose cette histoire). Le Gameplay se veut nerveux, dynamique et violent.Le jeu se verra doté d'une démo qui sera jouable du 21 au 28 février 2022 sur Steam à l'occasion du Steam Next Fest. Le jeu sortira plus tard cette année sur PC, mais aussi sur PS4, PS5 ainsi que sur Xbox One et Xbox Series.