- The King of Fighters XV est sorti !

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pan, dans la gueule

SNK Corporation et Koch Media viennent de sortir The King of Fighters XV sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox et PC via Steam et l’Epic Games Store.Ce jeu de baston propose 39 personnages, dont certains combattants phares de la saga.Mode classique 3v3, « Shatter Strike », une nouvelle mécanique qui permet aux joueurs de contrer les attaques ennemies, mode Max amélioré… le jeu tente de renouveler le gameplay tout en préservant la recette qui a fait le succès de la série.Bientôt en test dans nos colonnes.