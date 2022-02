GetsuFumaDen: Undying Moon dispo en accès anticipé

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Démons émerveillent

GetsuFumaDen : Undying Moon est un jeu d'action de type roguelike dans lequel vous incarnez Getsu Fuma, le leader de son clan, qui doit plonger au plus profond de l'enfer dans le but de réparer le sceau brisé de la porte de l'enfer, par lequel s'échappent désormais des démons qui se répandent dans le monde.Le jeu met une multitude d'armes à votre disposition pour détruire une multitude de démons. Le système de combat se veut très stratégique avec une notion de gestion de l'espace et du timing propre aux arts martiaux japonais.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam