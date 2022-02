Final Vendetta : un jeu de baston 2D old-school

Publié le Jeudi 17 février 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Retro pain dans la gueule

Final Vendetta est un jeu de baston, de type Beat'em all, en 2D, à scrolling horizontal, typique des ténors du genre dans les années 90. Inspiré de Double Dragon et Final Fight, le jeu est signé Bitmap Bureau, studio à qui l'on doit déjà les jeux Xeno Crisis et Battle Axe.Final Vendetta est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, et Nintendo Switch.Il sortira en mai.Une vidéo a été dévoilée :