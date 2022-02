Death Gambit’s: Afterlife s'offre une sortie en boîte

Publié le Jeudi 17 février 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Si t'as des baskets, tu rentres pas

Meridiem Games et Microids Distribution France sortiront la Definitive Edition, version boîte, de Death’s Gambit’s: Afterlife, dle 15 mars prochain.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de platefomes 2D, à la difficulté corsée, dans lequel vous incarnez Sorun, le bras droit de la mort, bien décidé à affronter les gardiens immortels dans le but de purger son âme.Cette version ajoute un mode héroïque, mais propose aussi un total de 20 niveaux (le double du nombre de niveaux de la version originale), 3 nouvelles fins, 32 nouvelles armes (contre 11) ainsi que 6 nouveaux boss et plus de 100 talentsCette édition définitive comprendra un artbook, un poster recto-verso et une couv spéciale.