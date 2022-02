Daymare: 1994 Sandcastle s'offre une démo horrible

Publié le Jeudi 17 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plongée dans un monde cauchemardesque

Le Steam Next Fest débute la sermaine prochaine. Ce rendez-vous durant lequel les joueurs peuvent tester plein de jeux et discuter avec les développeurs est l'occasion pour les studios de sortir des démos pour promouvoir leurs créations. Daymare : 1994 Sandcastle sera du lot. Une démo est annoncée pour lundi prochain.Il s'agit de la préquelle de Daymare: 1998. Ce jeu de survival horror débarquera sur PC, Nintedo Swtich, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant 2022.Signé Leonardo Interactive et Invader Studios, le jeu vous renvoie dans la ville de Keen Sight, située dans les bois de l'Idaho, pour découvrir les secrets terrifiants du jeu. C'est là que tout a commencé. C'est là que vous allez tenter de reconstruire le passé de certains des personnages de Daymare 1998...Vous allez incarner Dalila Reyes, un agent spécial HADES et retourner dans les années 90...