- Dune : Spice Wars dévoile son gameplay

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Spice Girls ?

Funcom et Shiro Games développent actuellement un jeu 4X basé sur le roman de Frank Herbert, Dune. Dune : Spice Wars est développé par la même équipe qui a sorti le jeu de stratégie en temps réel, Northgard. On apprend aujoud'hui que le jeu sortira en accès anticipé au printemps.Bien entendu, il faudra récolter l'épice sur Arrakis et incarner l'une des factions présentes.Le jeu s'offre une nouvelle vidéo, la première dévoilant du gameplay.