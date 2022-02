- Xbox Game Pass : encore des nouveautés pour février

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Effet de masse légendaire

Mass Effect Édition Légendaire (Cloud) EA Play - dispo

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 17 février

Madden NFL 22 (Console & PC) EA Play – 17 février

Total War: Warhammer III (PC) – 17 février

Roboquest (Aperçu) (PC) ID@Xbox – 22 février

Galactic Civilizations III (PC) ID@Xbox – 24 février

Super Mega Baseball 3 (Console) EA Play – 24 février

Alice : Retour au Pays de la Folie (PC) EA Play – 28 février

Battlefield: Bad Company 2 (PC) EA Play – Disponible

Peggle Nights (PC) EA Play – Disponible

Touhou Luna Nights (Cloud, Console & PC) - dispo

Microsoft a dévoilé le nom des nouveaux jeux qui débarquent durant cette dernière quinzaine de février pour le Xbox Game Pass. On vous en rappelle le fonctionnement, comme d'habitude : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :