Crystar : découvrez pour la première fois du gameplay

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Crystar academy ?

Rei, le personnage principal du jeu, qui souhaite ramener à la vie sa sœur qu’elle a tuée.

Kokoro, une femme assoiffée de vengeance à cause de la perte de son compagnon et de son enfant.

Sen, une jeune fille qui combat dans le Purgatoire dans l’optique de poursuivre la justice en laquelle elle croît.

Nanana, une humanoïde Revenante au centre du mystère qui entoure nos héroïnes. Elle est obsédée par Rei.

Déjà sorti sur PC, via Steam, Crystar est un mélange de RPG japonais et de jeu d'action développé par Furyu Corporation et édité par NIS America. Il sortira sur Nintendo Switch le 1er avril.On vous rappelle l'histoire : Rei et Mirai, se retrouvent dans le purgatoire. Dans cette dimensio inconnue et peuplée de monstres, Rei se découvre un pouvoir lui permettant de se battre. Mais accidentellement Rei tue sa soeur. La conne. Elle se voit alors proposer un marché par des démons : tuer tous les démons corrompus qui pullulent dans le purgatoire et, en contrepartie, ils feront revenir Miraï à la vie. Rei va devoir faire équipe avec d'autres "Executors", le nom donné à ceux qui combattent les démons corrompus.Vous pourrez switcher de l'un à l'autre, mais aussi invoquer des Gardiens qui viendront se battre à vos côtés.Quatre personnages principaux sont jouables :La première vidéo de gameplay a été dévoilée. La voici.