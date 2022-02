(TEST) Dying Light 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 15 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous mordus ?

Celui-là, je l'attendais vraiment beaucoup... Et s'il est arrivé tardivement à la rédaction, il est quand même bel et bien là. Dying Light 2 est enfin passé entre nos mains. Reste désormais à savoir si c'est un coup de coeur ou une déception.En attendant, ça m'a donné envie de me remettre au parkour. Enfin, de m'y mettre tout court parce que je n'en ai jamais fait.Pas de bol pour la rédaction, qui doit désormais subir mes "hop", "hop", "hop", au-dessus des bureaux, des ordis ou de la machine à café. Et le premier qui râle, paf, grand coup de clef à molette dans la gueule.Allez, on vous laisse découvrir nos impressions...