Publié le Mardi 15 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il va y avoir quelqu'un pour vous entendre hurler

Amis amateurs d'arrêts cardiaques, voici Paranormal Hunter, un jeu d'horreur VR en coop qui débarque prochainement en accès anticipé sur Steam. Il sera compatible Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index et les produits compatibles Windows Mixed Reality. Bonne nouvelle aussi (ou pas), il est prévu sur PS5 et Nintendo Switch en versions non-VR pour le coup. Notez d'ailleurs que la version PC sera aussi jouable en non-VR.Le jeu vous place dans un manoir hanté, dans lequel vous allez croiser des entités tirées de jeux tels que Shenmue, Shenmue II, et Shin Megami Tensei. Un recyclage à partager entre amis, donc.Eviter les spectres, chercher des indices pour sortir de là, ne pas se faire détecter... le tout avec les éléments principaux qui sont placés de manière aléatoire à chaque partie...Si vous voulez avoir les foies, c'est ici que ça se passe . Une démo est d'ailleurs disponible.