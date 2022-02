Babylon's Fall en démo dès le 25 février

Publié le Mardi 15 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

By the rivers of Babylon, There we sat down...

Initialement prévu à l'été 2020 sur PC et PS4... Babylon's Fall s'est mangé la Covid en pleine tête et a vu ses plans de sortie légèrement modifiés. Finalement, le jeu sortira finalement le 3 mars, sur PC, PS4 et PS5.Une démo gratuite sera proposée aux joueurs PlayStation, donc sur la PS4 et la PS5, dès le 25 février.Pour rappel, Babylon's Fall est le nouveau jeu du studio PlatinumGames (Bayonetta, Nier Automata). Il sera jouable en solo, en coop jusqu'à 4, et proposera un mode multijoueur. Les joueurs devront sauver la ville au pied de la tour de Babylone, avant de s'attaquer à la tour elle-même et en découvrir ses trésors.La démo proposera plusieurs heures de la campagne solo et un accès illimité au multijoueur.