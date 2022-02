Celestial Empire : bâtissez chinois

Publié le Mardi 15 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

7/7 24/24 sans vacances et avec des enfants ?

Celestial Empire est un city builder qui se déroule dans l'empire chinois, à l'époque médiévale, mais avec quelques petites particularités. En effet, magie et mythologie s'invitent dans la partie.Sous la protection de l'Empereur, vous allez devoir créer une cité prospère, tout en gardant de bonnes relations avec les Dieux. Production de ressources, désastres à combattre, hivers rudes auxquels il faudra survivre, gestion des routes commerciales... la route sera dure et longue pour y parvenir.Le jeu sort cette année sur PC, via Steam , et vous pouvez d'ores et déjà demander à faire partie des playtesteurs, si le coeur vous en dit.