Wanted: Dead, quand Bayonetta rencontre John Wick

Publié le Mardi 15 février 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Baston à tous les étages

Wanted: Dead sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, normalement cette année, sans plus de précision. Présenté comme un mélange de shoot et de combat à mains nus façon John Wick, le jeu s'inspire aussi de titres tels que Devil May Cry et Bayonetta pour son système de combat.Vous y incarnez le lieutenant Hannah Stone, leader de la Zombie Squad, qui intervient quand la Police est impuissante... L'action se déroule à Honk-Kong. Les développeurs ont travaillé sur les séries Ninja Gaiden et Dead or Alive.Une nouvelle vidéo spéciale pour la Saint Valentin a été diffusée hier. Et on vous la montre aujourd'hui, parce qu'hier on était occupé à mettre des rubans sur des petits coeurs fraîchement arrachés à des chats et des agneaux.