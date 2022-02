Technicity : un jeu de construction façon Lego

Publié le Mardi 15 février 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

BTP mon amour

Technicity est un jeu de construction, un city-builder, dans lequel vous allez pouvoir créer vos propres villes. Sa particularité est qu'il propose des blocs de construction tout faits, façon Lego, pour construire plus vite.Vous pourrez même concevoir de nouveaux blocs pour ensuite les produire à grande échelle dans vos usines et augmenter encore et encore votre ville.Les routes permettront de relier les villes des joueurs entre elles, dans un grand échiquier mondial multijoueur, et vous pourrez conduire une voiture pour aller visiter les villes environnantes.Sortie prévue en 2022, sur Steam