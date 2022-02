Beat Souls : jeu de rythme et démons

Publié le Mardi 15 février 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et justement, ça me saoule

Dans la lignée des jeux qui me sont particulièrement insupportables, voici Beat Souls, un jeu de rythme typiquement japonais, avec de la musique pénible et des démons dont on se demande ce qu'ils peuvent bien venir foutre ici.Vendu moins de 10 €, Beat Souls sort demain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Swich, sur les stores respectifs.Et entre nous, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. La vidéo vous parlera peut-être plus. Ou vous fera vomir, c'est au choix.