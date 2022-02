Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 15 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Galet de la Loire

Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Dying Light 2 Stay Human (PS5) Dying Light 2 Stay Human (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch)

Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human Edition Deluxe Ratchet & Clank Rift Apart

Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human Edition Deluxe Forza Horizon 5

Dying Light 2 Stay Human FIFA 22 Dying Light 2 Stay Human Edition Deluxe

FIFA 22 GTA V Call of Duty: Vanguard

Légendes Pokémon: Arrceus Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars

New Super Mario Bros 2 Luigi's Mansion Pokémon Lune

Dying Light 2 Stay Human Edition Deluxe Dying Light 2 Stay Human Farming Simulator 22

semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 5ème semaine de 2022. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Galet de la Loire, un fromage à pâte molle à croûte mixte, au lait de vache, produit dans l'Anjou.Cette semaine, c'est un raz-de-marée Dying Light 2 qui débarque dans le classement. Et même s'il n'arrive pas à déboulonner Légendes Pokémon Arceus de la première place, il s'inscrit quand même un peu partout dans le top... sauf sur Xbox One.Voici lepour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022 :