Dynasty Warriors 9 Empires est sorti

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Koei Tecmo Europe vient de sortir Dynasty Warriors 9 Empires. Le jeu est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, pour le plus grand bonheur de Vincent qui a été chargé du test qu'il a commenté par "putain, fais chier, t'es un enculé, t'aurais pu trouver quelqu'un d'autre".On y retrouve le même genre d'intrigue politique et le système domestique de la série Empires. Dans la quête de conquête de la Chine, le jeu mélange des combats façon Dynasty Warriors, à 1 contre 1000 et des éléments tactiques.Vous pouvez vous lancer à l'assaut de châteaux, via des sièges, ou combattre autour, mais des missions annexes sont aussi disponibles en pleine bataille dans le but d'en influencer l'issue.