La bande-annonce de lancement de Destiny 2 : La Reine Sorcière a été dévoilée !

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Et du matos aussi… Vous reprendrez bien un peu de téléachat ?

Arctis 1 | Édition Destiny – Avec les transducteurs permettant de profiter du son de la gamme Arctis, et un micro amovible ClearCast antibruit pour que votre voix soit claire et naturelle, ce casque-micro est accompagné de l'interaction exotique (quoi que ça veuille dire) Célébration virale, conçue spécifiquement pour la collaboration Destiny x SteelSeries.

– Avec les transducteurs permettant de profiter du son de la gamme Arctis, et un micro amovible ClearCast antibruit pour que votre voix soit claire et naturelle, ce casque-micro est accompagné de l'interaction exotique (quoi que ça veuille dire) Célébration virale, conçue spécifiquement pour la collaboration Destiny x SteelSeries. Rival 5 | Édition Destiny – La souris d'ordinateur Rival 5 de l'Édition Destiny possède neuf boutons latéraux programmables, tous personnalisables pour atteindre facilement vos raccourcis favoris, avec une configuration à cinq boutons d'action rapide qui inclut un bouton à bascule. Cette souris vient elle aussi avec l'interaction exotique exclusive Célébration virale.

– La souris d'ordinateur Rival 5 de l'Édition Destiny possède neuf boutons latéraux programmables, tous personnalisables pour atteindre facilement vos raccourcis favoris, avec une configuration à cinq boutons d'action rapide qui inclut un bouton à bascule. Cette souris vient elle aussi avec l'interaction exotique exclusive Célébration virale. Tapis de souris de gaming QcK Prism XL | Édition Destiny – Avec son tissu micro-tissé QcK, apparemment optimisé pour un suivi du mouvement avec un DPI faible ou élevé, et une surface de 900 mm x 300 mm x 4 mm, il offre aux joueurs un contrôle maximal. Ce tapis de souris inclut l'emblème légendaire exclusif Réalisation existentielle, conçu spécialement pour la collaboration Destiny x SteelSeries.

– Avec son tissu micro-tissé QcK, apparemment optimisé pour un suivi du mouvement avec un DPI faible ou élevé, et une surface de 900 mm x 300 mm x 4 mm, il offre aux joueurs un contrôle maximal. Ce tapis de souris inclut l'emblème légendaire exclusif Réalisation existentielle, conçu spécialement pour la collaboration Destiny x SteelSeries. Plaques d'écouteurs Arctis Pro | Édition Destiny 2 : La Reine Sorcière – Les joueurs peuvent personnaliser leur casque de la gamme Arctis Pro en reprenant la Lumière équipés de ces plaques d’écouteurs en édition limitée. Compatibles avec Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC et Arctis Pro Wireless

Dans une semaine sortira l’extension de Destiny 2, la Reine Sorcière, qui poussera les joueurs à faire face de nouveau à l’inconnu et à affronter la terrible Couvée lumineuse de Savathûn. Pour marquer le coup, Bungie vient donc de dévoiler la bande-annonce de lancement du jeu.Le studio invite d’ailleurs tous les joueurs à se connecter cette semaine pour découvrir la conclusion de la Saison des Disparus et les événements qui mèneront à la Reine Sorcière.SteelSeries, entreprise qui conçoit des périphériques de jeux vidéo et d’e-sport, a annoncé un partenariat avec Destiny pour créer une nouvelle collection de matériel de jeu en édition limitée.Cette collection se compose de :De plus le studio a conçu un préréglage personnalisé pour l’égaliseur Sonar SteelSeries qui permettra aux joueurs de profiter d’un meilleur son globalement et de quelques autres fonctionnalités. Sonar est un nouveau logiciel qui sortira cet été mais vous pouvez déjà en obtenir la version d’accès anticipé…Bref, beaucoup de bordel apparemment indispensable pour jouer aux jeux-vidéos… Enfin si ca vous intéresse quand même, vous pourrez retrouver plus d’infos ici