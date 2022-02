Zombie Rollerz annoncé pour le 2 mars

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Flipper flippant

Adaptation améliorée de la version sortie sur mobile, Zombie Rollerz : Pinball Heroes est un mélange de Tower Defense, de flipper et de rogue-like. Il sera disponible sur PC et Nintendo Switch le 2 mars prochain.Signé Daedalic Entertainment et Zing Games le jeu vous demande d'organiser votre défense, placer vos pièges, avec des éléments qui ressemblent à ceux d'un flipper, pour repouser les hordes de zombies à roulettes. 10 héros avec des capacités uniques seront sélectionnables et devront faire face à 11 boss zombies, répartis sur 4 mondes bien spécifiques.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne, histoire de vous en apprendre plus sur le jeu.