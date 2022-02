13 Sentinels: Aegis Rim dispo en précommande

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Aegis, un nouveau Pacific ?

13 Sentinels: Aegis Rim sortira sur Nintendo Switch pour le 12 avril 2022. Il est désormais disponible en précommande, nouvelle qui s'accompagne d'une bande-annonce inédite.Le jeu, déjà sorti sur PS4 en fin d'année dernière, propose de découvrir une histoire que vous allez vivre à travers 13 perspectives différentes. Le monde est envahi de Kaiju, monstres mythiques japonais, et vous allez devoir les combattre. Vous pouvez y personnaliser vos mécas et les piloter pour sauver le monde, face à des vagues ennemies. Le scénario est signé des créateurs d'Odin Sphere et Dragon’s Crown.Le jeu met surtout l'accent sur ses graphismes, dessinés à la main.