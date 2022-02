- Sortie de Boulder Dash Ultimate Collection

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

On en perd la boule !

ININ Games et BBG Entertainment nous sortent aujourd’hui la Collection Ultime de Boulder Dash en version jaquette, pour la Switch. On y trouve à l’intérieur Boulder Dash 30ème Anniversaire et Boulder Dash Deluxe, des versions mises au goût du jour du jeu Boulder Dash des années 80s.Nous aurons donc le bonheur de retrouver 20 niveaux de la version originale de jeu, en plus de 400 nouveaux niveaux dont 30 conçus par le développeur de la première version de Boulder Dash, des nouvelles mécaniques de gameplay, des personnages à débloquer et même des murs diagonaux !Espérons que ces ambitions n’ont pas été au détriment de la qualité du produit final, parce que n’oublions pas : pierre qui roule n’amasse pas mousse.