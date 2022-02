- Une version next-gen pour Cyberpunk 2077 et un essai gratuit

Publié le Mercredi 16 février 2022 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Nouvelle génération

CD Projekt a annoncé que Cyberpunk 2077 venait de recevoir sa dernière mise à jour gratuite qui introduit notamment les joueurs à la version next-gen du jeu en plus de rajouter un peu de contenu.Tout d’abord, la version next-gen destinée à la PS5 et la Xbox Series amènera des options de ray-tracing, la 4K avec résolution dynamique, des temps de chargements plus rapides et un panel d’autres changements techniques et visuels. Sur la PS5, le jeu utilisera également les gâchettes adaptatives et les retours haptiques de la manette DualSense.Des vidéos de gameplay de ces versions ont été publiées et les joueurs qui souhaitent tester le jeu avant l’achat peuvent bénéficier d’un essai gratuit mais limité du jeu. Celui-ci sera disponible jusqu’au 15 mars et permettra aux joueurs de jouer 4 heures avant de leur proposer d’acheter le jeu et de continuer leur aventure. De la même façon, les joueurs PS4 et Xbox One ayant déjà commencé leur aventure pourront transférer leur sauvegarde sur les versions next-gen respectives. Vous pourrez retrouver les détails ici Le patch 1.5 propose comme d’habitude des changements avec des améliorations de performance et de stabilité, des légers tweaks dans le gameplay, l’économie, le monde ouvert et l’utilisation de la carte en parallèle de nouvelles interactions sociales et d’un système Fixer retravailler entièrement. Également, vous pourrez maintenant louer des appartements dans Night City disponibles après la quête Playing for Time, décorer l’appartement de départ, modifier gratuitement votre apparence via les miroirs, faire de nouvelles poses dans le mode photo mais aussi découvrir de nouvelles armes et améliorations dans l’armurerie de Wilson. Voilà la liste des changements détaillée.Bref, la Next-generation Update est déjà disponible gratuitement pour les possesseurs des versions PS4 et Xbox One ainsi qu’une version digitale complète pour ceux qui ne possèderait pas le jeu. Le patch 1.5 est disponible sur toutes les plateformes.