Sega annonce le film Sonic 3 et une série live action

Publié le Jeudi 17 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Deux mauvaises nouvelles en une

Paramount Pictures et SEGA ont annoncé le lancement de la production du troisième film de la franchise Sonic. Le deuxième n'est toujours pas sorti et, entre nous, nous ne sommes pas pressés qu'il sorte, vue le résultat très mitigé du premier opus.Pourtant, crétins que vous êtes, vous avez plébiscité cette piteuse adaptation en en faisant "l'adaptation d'un jeu vidéo la plus rentable de tous les temps, en ayant engendré près de 320$ millions de recettes", dixit le communiqué de presse.Résultat, bim, un troisième film est en préparation.Pire ! Les studios sont en train de développer la toute première série Sonic live-action, prévue pour 2023. Et vous y retrouverez le personnage Knuckles, doublé par l'acteur Idris Elba.De quoi faire rêver d'une sixième, septième voire huitième vague avec confinement à la clef.