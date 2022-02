Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 dévoile du gameplay

Publié le Jeudi 17 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Beurk

Vous savez tous ce que je pense de cette boisson énegétique immonde que certains d'entre vous sont assez cons - et je suis gentil - pour boire et, pire, assez débiles pour apprécier. Le nom me rebute tellement que j'en suis même à n'éprouver aucun intérêt pour un jeu qui porte son nom.Mais bon.Sachez tout de même que le jeu Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sortira le 17 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Milestone et Feld Entertainment ont dévoilé une nouvelle vidéo consacrée au gameplay.En précisant que la gestion des dérapages, des suspensions et, globalement, le gameplay général, ont été améliorés sur ce nouvel opus.