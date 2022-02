Boundary proposera un playtest durant le Steam Next Fest

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 09:30:00 par Théo Valet

Les FPS sur terre, c'est has-been

Se déroulant du 21 au 28 février 2022, le Steam Next Feast est là pour fêter l'arrivée de nouveaux jeux sur sa plateforme. A l'occasion, de multiples jeux sont jouables en démo. Et justement, c'est le cas de Boundary, le nouveau shooter où vous affrontez vos adversaires dans l'espace, sans gravité. Grâce à votre combinaison EMU, vous pouvez en effet flotter dans l'espace et vous propulser. Les combats se font autour d'une installation orbitale, et ça promet des affrontements assez fous.Ce playtest vous permettra de tester plusieurs cartes du jeu ainsi que le Gameplay de base et le système de personnalisation des armes.Si vous vous inscrivez sur le site officiel, vous serez récompensé par des skins gratuits du Nouvel An du Tigre. Le lien du site est juste ici Le jeu est prévu pour 2022 sur PC, mais on n'a pas encore de date précise.