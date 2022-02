Trail of Ayash sera également en démo pour le Steam Next Fest

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 10:00:00 par Théo Valet

Aiguisez votre épée !

Trail of Ayah est un monde ouvert où vous incarnez Ayash, un ancien membre d'une tribu qui a été trahi par les siens. Le jeu se passe durant l'époque précolombienne et reprend les mythes et légendes qui y sont liés. Vous croiserez également d'autres tribus avec qui vous pourrez interagir, que ce soit pacifiquement ou non.Les monstres ont été travaillés pour avoir des comportements uniques. Il faudra donc apprendre leurs mouvements si vous voulez survivre à vos affrontements.Les quêtes du jeu vous permettront diverses approches. Vous pourrez devenir un héros comme un parfait tyran selon vos choix.Comme Boundary, Trail of Ayash sera disponible en démo durant le Steam Next Fest se déroulant du 21 au 28 février 2022.