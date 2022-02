- Assassin’s Creed The Ezio Collection est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 18 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Souriez, le petit Ezio va sortir !

C’est avec un plaisir non feint que nous retrouvons nos jeux de mots pourris sur Ezio, dans nos sous-titres, à l’occasion de la sortie d’Assassin’s Creed The Ezio Collection sur Nintendo Switch.On vous rappelle que cette compilation contiendra trois jeux et deux courts-métrages.Au menu, l'excellent Assassin's Creed II, le plutôt bon Assassin's Creed Brotherhood et le raté Assassin's Creed Revelations sont accompagnés des films courts Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers.Les jeux bénéficient également de tous leurs DLC solo. Le tout pour 49,99 €.Le test est en cours !